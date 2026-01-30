Apple вновь доминирует на рынке смартфонов

Если нужны наглядные доказательства абсолютного доминирования Apple на мировом рынке смартфонов, достаточно взглянуть на подборку Counterpoint Research с десяткой самых продаваемых моделей 2025 года. Первые четыре места в рейтинге заняли iPhone 16, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro и iPhone 17 Pro Max, что наглядно подчёркивает позиции компании. Базовый iPhone 17 показал самый высокий рост и поднялся сразу на 4 позиции, при этом продажи серии iPhone 17 в первом квартале на рынке оказались на 16% выше, чем у предыдущей серии iPhone 16 за аналогичный период. При этом Samsung Galaxy S25 Ultra смог сократить разрыв по доле продаж с самой популярной серией Galaxy A, несмотря на существенную разницу в цене.

Однако не все недавние запуски iPhone оказались успешными. Ранее сообщалось со ссылкой на Ice Universe, что Apple удалось продать в Китае лишь 200000 экземпляров iPhone Air, тогда как суммарные продажи линейки iPhone 17 достигли 17 миллионов устройств. На этом фоне стало известно, что официальный онлайн-магазин Apple на платформе Tmall в Китае предлагает скидки до 2000 юаней, что эквивалентно 286 долларам, чтобы стимулировать спрос. Кроме того, iPhone Air продемонстрировал самый высокий уровень обесценивания среди всех моделей iPhone, выпущенных с 2022 года. Согласно данным аналитиков, за первые 10 недель с момента выхода устройство потеряло 47,7% своей первоначальной стоимости, что является беспрецедентным для данного производителя смартфонов.