Apple вновь доминирует на рынке смартфонов

Однако не все недавние запуски iPhone оказались успешными. Ранее сообщалось со ссылкой на Ice Universe, что Apple удалось продать в Китае лишь 200000 экземпляров iPhone Air, тогда как суммарные продажи линейки iPhone 17 достигли 17 миллионов устройств. На этом фоне стало известно, что официальный онлайн-магазин Apple на платформе Tmall в Китае предлагает скидки до 2000 юаней, что эквивалентно 286 долларам, чтобы стимулировать спрос. Кроме того, iPhone Air продемонстрировал самый высокий уровень обесценивания среди всех моделей iPhone, выпущенных с 2022 года. Согласно данным аналитиков, за первые 10 недель с момента выхода устройство потеряло 47,7% своей первоначальной стоимости, что является беспрецедентным для данного производителя смартфонов.