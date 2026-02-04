Представлен защищенный смартфон 8849 Tank X с проектором

Бренд 8849 пополнил ассортимент защищенных смартфонов моделью Tank X, одной из особенностей которой стал DLP-проектор с выводом картинки разрешением 1920:1080 точек, световым потоком 220 люмен, автофокусом с лазерным помощником и автоматической коррекцией трапецеидальных искажений.

Новинка также характеризуется ударопрочным корпусом, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K, батареей ёмкостью 17600 мАч, поддержкой 120-Вт проводной быстрой зарядки, поддержкой обратной проводной зарядки, довольно производительным 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8200 с тактовой частотой до 3,1 ГГц, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, 6,78-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, камерой ночного видения с четырьмя ИК-светодиодами, сдвоенной тыльной камерой с 50-Мп главным модулем и модулем с телеобъективом с 3-кратным оптическим приближением. Цена смартфона на старте продаж составляет 550 долларов.
