Motorola Edge 70 Fusion+ показали на рендерах

Сетевые инсайдеры опубликовали качественные изображения и характеристики смартфона Motorola Edge 70 Fusion, который будет представлен в ближайшее время. Итак, устройству приписывают наличие 6,78-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, селфи-камеры на 50 Мп, основной камеры с модулями разрешением 50 Мп и 50 Мп (сверхширик), защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, 8 или 12 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ встроенной памяти, батареи ёмкостью 7000 мАч, поддержки 68-Вт быстрой проводной зарядки, а также расцветок Pantone Blue Surf, Orient Blue, Silhouette и Sporting Green.