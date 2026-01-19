Infinix Note Edge оценили в 200 долларов

Компания Infinix объявила о выпуске смартфона Note Edge, который основан на 6-нанометровом процессоре MediaTek Dimensity 7100 5G с тактовой частотой до 2,4 ГГц. Новинка также получила 6,78-дюймовый экран с разрешением 1,5K, кадровой частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью до 4500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, тыльную камеру на 50 Мп, селфи-камеру разрешением 13 Мп, стереодинамики JBL, батарею ёмкостью 6500 мАч, поддержку 45-Вт быстрой проводной зарядки, предустановленную ОС Android 16, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, корпус толщиной 7,2 мм и массой 185 граммов, а также четыре расцветки. Цена базовой версии составляет 200 долларов.

