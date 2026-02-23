Samsung оснастила Galaxy S26 Ultra улучшенным охлаждением

Сообщается, что Samsung оснастит Galaxy S26 Ultra увеличенной испарительной камерой. Более крупная система охлаждения необходима для эффективного отвода тепла, которое генерирует процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Эффективность обновлённого охлаждения демонстрируется в одном из трёх тестов, проведённых на флагмане перед мероприятием Galaxy Unpacked. Судя по результатам, проблема троттлинга, наблюдавшаяся у предыдущих моделей, была частично решена, хотя многое по-прежнему может зависеть от региона продаж устройства. Стоит напомнить, что производительность Snapdragon 8 Elite Gen 5 в AnTuTu и Geekbench 6 уже демонстрировалась ранее, однако флагманы Samsung нередко сталкивались с тепловым ограничением из-за агрессивной стратегии Qualcomm по достижению более высоких тактовых частот.

Но блогер, которому удалось приобрести флагман до официального анонса, во время тестирования Galaxy S26 Ultra не столкнулся с проблемами перегрева, однако он не уточнил температуру окружающей среды, что может существенно повлиять на итоговые показатели. Также отмечается, что свежие результаты в Geekbench 6 оказались немного ниже тех, которые ранее позволяли Galaxy S26 Ultra превзойти iPhone 17 Pro Max. Это расхождение может объясняться необходимостью дополнительной оптимизации либо более высокой температурой в помещении во время испытаний. Но пока что ситуация выглядит очень интересной для фанатов бренда Samsung, так как флагман действительно мощный.