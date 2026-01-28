Motorola Moto G67 получил всего 4 ГБ ОЗУ в базе

Компания Motorola выпустила в европейскую продажу смартфон Moto G67, который стоит 240 долларов за базовую конфигурацию с всего 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Новинка также характеризуется 6,78-дюймовым Extreme AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 6300 с максимальной частотой 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, старшей версией на 8/256 ГБ памяти, слотом для карты microSD, тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony LYTIA 600) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, двумя микрофонами, гнездом для наушников, боковым сканером отпечатков пальцев, АКБ ёмкостью 5200 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт, операционной системой Android 16, защитой от влаги и пыли по стандарту IP64, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, а также корпусом толщиной 7,33 мм и массой 182 грамма.

