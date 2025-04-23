Apple вновь могут оштрафовать в ЕС

CTF — это плата в размере 50 евроцентов за каждую установку приложения после первого миллиона установок в год. Это особенно болезненно для небольших студий и разработчиков с ограниченным бюджетом. Да, в прошлом году Apple сделала исключение для бесплатных и немонетизируемых приложений, но большинству разработчиков всё ещё приходится платить. Кроме финансовой нагрузки, сама процедура установки альтернативных маркетплейсов на iOS сложна и запутанна, что тоже стало предметом критики. Apple уже получила предварительные выводы расследования и теперь может представить свои аргументы до вынесения окончательного решения. Но, вероятно, производителю придётся пойти на определённые уступки, чтобы не нарваться на новые штрафы. Всё же рынок ЕС для Apple очень важен с финансовой точки зрения.