Apple вновь могут оштрафовать в ЕС

Европейская комиссия буквально что вынесла первые штрафы в рамках Закона о цифровых рынках компании Apple, плюс производитель из Купертино вновь оказался под пристальным вниманием из-за того, как компания реализовала поддержку альтернативных магазинов приложений на iOS. Хотя Apple формально выполнила требования закона, позволив использовать сторонние магазины приложений в странах ЕС, сама реализация — мягко говоря, вызывает нарекания у регуляторов. «Разработчиков отталкивает использование альтернативных каналов распространения приложений, так как для этого они вынуждены соглашаться на новые бизнес-условия, включая так называемую Core Technology Fee».

CTF — это плата в размере 50 евроцентов за каждую установку приложения после первого миллиона установок в год. Это особенно болезненно для небольших студий и разработчиков с ограниченным бюджетом. Да, в прошлом году Apple сделала исключение для бесплатных и немонетизируемых приложений, но большинству разработчиков всё ещё приходится платить. Кроме финансовой нагрузки, сама процедура установки альтернативных маркетплейсов на iOS сложна и запутанна, что тоже стало предметом критики. Apple уже получила предварительные выводы расследования и теперь может представить свои аргументы до вынесения окончательного решения. Но, вероятно, производителю придётся пойти на определённые уступки, чтобы не нарваться на новые штрафы. Всё же рынок ЕС для Apple очень важен с финансовой точки зрения.