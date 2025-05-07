Apple вновь может пойти под суд

Во вторник конгрессвумен Кат Каммак из США представила законопроект под названием App Store Freedom Act, который обязывает крупных операторов магазинов приложений — таких как Apple — разрешить пользователям устанавливать сторонние магазины и делать их системными по умолчанию. Хотя в тексте законопроекта прямо не указана Apple, в нём говорится о «крупных операторах магазинов приложений» — то есть о тех, чья аудитория в США превышает 100 миллионов пользователей. Это автоматически охватывает и Apple, и Google. Закон также предусматривает, что такие компании должны разрешить разработчикам использовать сторонние платёжные системы, а не навязывать собственные.

Среди других положений — требование предоставить всем разработчикам равный и бесплатный доступ к интерфейсам, функциям и инструментам разработки, а также дать пользователям возможность удалять или скрывать предустановленные приложения. Нарушения закона будут караться штрафами со стороны Федеральной торговой комиссии США и дополнительными гражданскими санкциями — до 1 миллиона долларов за каждое нарушение. Стоит напомнить, что в ЕС уже действуют аналогичные нормы — в частности, Apple обязали разрешить установку сторонних магазинов приложений и смену стандартных приложений. Более того, недавно, в ответ на решение по делу Epic Games против Apple, компания разрешила разработчикам размещать ссылки на внешние платёжные системы. Так что принятие нового закона — вопрос времени.