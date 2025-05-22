Apple вновь покорила рынок TWS-наушников

По данным последнего отчёта аналитической компании Canalys, мировой рынок полностью беспроводных наушников показал впечатляющий рост в 18% в первом квартале 2025 года. Это стало самым высоким годовым показателем с 2021 года — всего было отгружено 78 миллионов устройств. Стоит отметить, что компания Apple по-прежнему удерживает лидерство с 18,2 миллионами проданных наушников, что вдвое больше показателя Xiaomi, занявшей второе место. На третьем месте — Samsung, за ней следуют Huawei и индийский бренд boAt. В США рынок TWS также вырос двузначными темпами, но, как подчёркивают аналитики Canalys, это связано не столько с ростом спроса, сколько с запасанием продукции на складах на фоне неопределённости с тарифами. В Северной Америке доля Apple превышает 50%, тогда как мелкие производители сокращают активность из-за слабого спроса и нестабильного рынка.

Canalys считает, что рынок TWS-наушников вступает в новую фазу развития. В краткосрочной перспективе производители стремятся удивить покупателей новыми форм-факторами или специфичными сценариями использования, но в долгосрочной перспективе решающим станет умение уйти от ценовой конкуренции. Современные пользователи ожидают от TWS-устройств функции вроде перевода в реальном времени, отслеживания активности и взаимодействия с ИИ, а это требует интеграции с более широкой экосистемой, которая, естественно, есть далеко не у всех компаний на планете, выпускающих наушники.
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