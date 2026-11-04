Apple вновь повысит цены на iPhone

После повышения цен на iPhone в начале этого года компания Apple, вероятно, готовит очередное подорожание. Согласно новой утечке, базовый iPhone 18 также будет стоить дороже предшественника, при этом смартфон получит несколько улучшений, включая увеличенный аккумулятор и новый 2-нм процессор A20. Об этом сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station — по его данным, базовый iPhone 18 унаследует некоторые особенности Pro-моделей, однако уменьшенного выреза Dynamic Island, который появится в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, модель не получит, что довольно странно. Напомним, Apple не представила базовый iPhone 18 на осенней презентации 2026 года — по информации Digital Chat Station, смартфон выйдет в начале следующего года, что совпадает с предыдущими слухами. Ожидается, что вместе с ним компания представит iPhone Air 2 и iPhone 18e.

Инсайдер не уточнил, насколько именно Apple планирует повысить стоимость iPhone 18. В сентябре компания уже увеличила цены на все актуальные модели предыдущего поколения, включая iPhone 17, на 100 долларов. Аналогичным образом стоимость смартфонов за последний год повысили Google и Samsung — одной из причин подорожания стали дефицит оперативной памяти и рост цен на другие комплектующие. При этом повышение стоимости устройств не помешало Apple добиться рекордных продаж iPhone — об этом компания сообщила в начале этой недели, представив финансовые результаты за 4-й квартал 2026 года. Смартфоны продаются очень хорошо.