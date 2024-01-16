Apple возобновила продажи Watch Series 9 и Watch Ultra 2…

Отключение датчика SpO2 на Watch Series 9 и Ultra 2 поможет Apple избежать постоянного запрета на продажи и впоследствии включить датчик обратно с помощью программного обновления, когда стороны достигнут мирного соглашения. Также сообщается, что Apple начала отправлять часы Watch Series 9 и Ultra 2 с отключенной функцией SpO2 в магазины, но просила ритейлеров не открывать и не продавать эти часы — вероятно, чтобы не огорчать покупателей, которые наделялись на данную функцию. На моделях, которые были выпущены ранее, функция SpO2 будет доступна пользователям до вынесения окончательного вердикта в рамках судебного разбирательства. Довольно странно, что производитель так долго не может решить столь простую проблему, связанную с патентным нарушением.