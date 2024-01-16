Apple возобновила продажи Watch Series 9 и Watch Ultra 2

В прошлом году компании Apple была запрещена продажа умных часов Watch Series 9 и Watch Ultra 2, что негативно повлияло на уровень продаж компании. Данный запрет последовал в результате патентного спора с медицинской технологической компанией Masimo, однако вскоре компания Apple получила временную приостановку запрета, что позволило ей продолжить продажи своих новых умных часов. Вероятно, компании позволили продавать устройства, пока идёт судебное разбирательство. Теперь стало известно, что технологический гигант может отключить функцию измерения уровня кислорода в крови (SpO2) на этих двух моделях часов, чтобы избежать постоянного запрета, поскольку спор связан именно с сенсорами SpO2.

Отключение датчика SpO2 на Watch Series 9 и Ultra 2 поможет Apple избежать постоянного запрета на продажи и впоследствии включить датчик обратно с помощью программного обновления, когда стороны достигнут мирного соглашения. Также сообщается, что Apple начала отправлять часы Watch Series 9 и Ultra 2 с отключенной функцией SpO2 в магазины, но просила ритейлеров не открывать и не продавать эти часы — вероятно, чтобы не огорчать покупателей, которые наделялись на данную функцию. На моделях, которые были выпущены ранее, функция SpO2 будет доступна пользователям до вынесения окончательного вердикта в рамках судебного разбирательства. Довольно странно, что производитель так долго не может решить столь простую проблему, связанную с патентным нарушением.
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