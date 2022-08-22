Apple всё же может представить iPhone 14 Mini

Apple проведет своё мероприятие в следующем месяце, чтобы анонсировать новые iPhone 14 и Apple Watch Series 8, а также iPad 10-го поколения начального уровня. Apple планирует выпустить четыре модели iPhone 14, но «мини» iPhone не будет. Сегодня ходят отрывочные слухи о том, что один из крупнейших партнеров Apple по сбыту готовится к выпуску новых моделей iPhone 14 и iPad, включая iPhone 14 mini и 10,2-дюймовый iPad. Этой новостью поделился Эван Бласс из 91Mobiles, предполагая, что партнер Apple по сбыту готовится к выпуску будущих моделей iPhone 14. На данный момент это может стать неожиданностью, потому что мы почти год слышали, что Apple откажется от iPhone 14 mini в пользу более крупного iPhone 14 Max. Правда, стоит напомнить, что Эван Бласс имеет внушительный послужной список и ранее сообщал о многочисленных Android-смартфонах, а также об iPhone 12 и HomePod mini перед запуском.

Помимо iPhone 14 mini, в отчете также упоминается 10,2-дюймовый iPad 10-го поколения. Ранее мы сообщали новости, которыми поделился аналитик дисплеев Росс Янг, о том, что iPad 10-го поколения от Apple будет иметь дисплей размером 10,5 дюймов. Помимо этого, планшет подвергнется серьезному редизайну с плоскими краями. Спрос на iPhone 13 mini от Apple остается низким по сравнению с остальными моделями. Это может привести к тому, что Apple откажется от миниатюрного iPhone в пользу более крупного 6,7-дюймового iPhone 14 Max. Наконец, последний отчет также предполагает, что Apple анонсирует новый iPad 10 в сентябре. В отличие от этого, Гурман сообщает, что Apple объявит о новых моделях iPad и Mac в октябре.
Бюджетный смартфон LeTV Y1 Pro получил огромные рамки …
Сетевые источники опубликовали первое живое фото смартфона LeTV Y1 Pro, который получил вырез в верху экр…
Опубликованы новые фото с 200-Мп смартфона Moto X30 Pro…
Руководитель мобильного подразделения компании Lenovo Чен Джин опубликовал новые фотографии, сделанные на…
Xiaomi Mi Mix Fold 2 получит 8-дюймовый экран …
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о втором поколении складного смартфона Xiaomi Mi Mix Fold, кот…
Huawei P50E получил новую версию …
Компания Huawei выпустила в продажу новую версию смартфона Huawei P50E в расцветке Dawn Powder, которая о…
Новый Redmi Note 10S получит SoC Helio G95…
Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi выпустит в Индии смартфон Redmi Note 11 SE. При это…
Смартфон Nokia Style+ получит батарею на 4900 мАч…
Сетевые инсайдеры сообщают о том, что в скором времени компания HMD Global выпустит смартфон Nokia Style+…
Смартфон Xiaomi 12T получит 120-Вт зарядку …
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о характеристиках смартфона Xiaomi 12T, который еще не был пре…
Официально представлены смартфоны Xiaomi Redmi Note 11T Pro,…
Серия Redmi Note 11 от Xiaomi пополнилась тремя новыми устройствами. Redmi Note 11T Pro и Pro+ имеют один…
Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеемОбзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем
Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкойОбзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкой
Обзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работыОбзор Philips Xenium E185. Кнопочный телефон с длительным временем автономной работы
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor