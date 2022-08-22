Apple всё же может представить iPhone 14 Mini

Apple проведет своё мероприятие в следующем месяце, чтобы анонсировать новые iPhone 14 и Apple Watch Series 8, а также iPad 10-го поколения начального уровня. Apple планирует выпустить четыре модели iPhone 14, но «мини» iPhone не будет. Сегодня ходят отрывочные слухи о том, что один из крупнейших партнеров Apple по сбыту готовится к выпуску новых моделей iPhone 14 и iPad, включая iPhone 14 mini и 10,2-дюймовый iPad. Этой новостью поделился Эван Бласс из 91Mobiles, предполагая, что партнер Apple по сбыту готовится к выпуску будущих моделей iPhone 14. На данный момент это может стать неожиданностью, потому что мы почти год слышали, что Apple откажется от iPhone 14 mini в пользу более крупного iPhone 14 Max. Правда, стоит напомнить, что Эван Бласс имеет внушительный послужной список и ранее сообщал о многочисленных Android-смартфонах, а также об iPhone 12 и HomePod mini перед запуском.

Помимо iPhone 14 mini, в отчете также упоминается 10,2-дюймовый iPad 10-го поколения. Ранее мы сообщали новости, которыми поделился аналитик дисплеев Росс Янг, о том, что iPad 10-го поколения от Apple будет иметь дисплей размером 10,5 дюймов. Помимо этого, планшет подвергнется серьезному редизайну с плоскими краями. Спрос на iPhone 13 mini от Apple остается низким по сравнению с остальными моделями. Это может привести к тому, что Apple откажется от миниатюрного iPhone в пользу более крупного 6,7-дюймового iPhone 14 Max. Наконец, последний отчет также предполагает, что Apple анонсирует новый iPad 10 в сентябре. В отличие от этого, Гурман сообщает, что Apple объявит о новых моделях iPad и Mac в октябре.