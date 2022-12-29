Apple всё же не отказывается от iPad mini

Несколько дней назад появилась весьма интересная информация о том, что компания Apple планирует полностью отказаться от идеи выпускать планшеты iPad mini, чтобы вместо этого сделать упор на складном планшете, который эту нишу займёт. Это сначала показалось довольно странной идеей, потому что продукты находятся совершенно в разных категориях продуктовой сегментации производителя, а сегодня другой инсайдер подтвердил наше мнение. Дело в том, что Apple вовсе не будет отказываться от iPad mini — просто новый планшет будет поставляться в той же диагонали, что и этот гаджет, просто в складном формате. В этом есть определённая логика, потому что у потенциального покупателя в этом случае будет больше гибкости при выборе своего устройства.

Например, если пользователю нужен компактный планшет за адекватные деньги, то он купит iPad mini и будет пользоваться устройством с огромным удовольствием, так как производительности у этого гаджета предостаточно. Если же пользователю нужен складной смартфон и деньги для него не проблема, то он совершенно спокойно купит себе складное устройство и получит доступ к информации в том формате, который ему нужен. Это два совершенно разных устройства, они друг с другом не будут конкурировать ни в каком формате, но производитель просто будет использовать ту же диагональ дисплея. Будем следить за ситуацией, но складкой iPad mini на самом деле выглядит крайне интересным решением для многих пользователей — это как минимум необычно.