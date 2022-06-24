Apple захватила 62% рынка премиальных смартфонов

Что касается смартфонов стоимостью 400 долларов и выше, у Apple практически не было конкуренции со стороны остальных поставщиков, поскольку в первом квартале 2022 года она захватила 62-процентную долю рынка. Фактически, показатели продаж компании были лучше по сравнению с тем же кварталом год назад, когда у компании была 57-процентная доля рынка в той же ценовой категории. Новые данные, опубликованные Counterpoint Research, показывают, что Apple достигла самой высокой доли в первом квартале в сегменте телефонов премиум-класса с первого квартала 2017 года, что впечатляет, учитывая, что инфляция снизила покупательную способность потребителей, а цены на смартфоны выросли за пять лет. В исследовании говорится, что это восьмой квартал подряд, когда рынок смартфонов премиум-класса опережает рынок смартфонов в целом, что свидетельствует о том, что клиенты хотят потратить немного больше, чтобы получить достойный телефон в качестве своего повседневного гаджета.

iPhone 13 оставался мировым бестселлером с октября 2021 года, занимая 23% рынка. Несмотря на цену в 1000 долларов и выше, iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 Pro занимают 13 и 9 процентов рынка в той же категории соответственно, при этом оба телефона занимают две трети ценового сегмента в 1000 долларов и выше. Так что хотя цены на смартфоны компании Apple увеличиваются с каждым годом, производителю всё равно удаётся продавать достаточно много гаджетов по всему миру, захватывая всё больше рынка.
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