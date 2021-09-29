Apple заявила, что у iPad mini нет проблем с дисплеем

Позавчера мы сообщили достаточно интересную новость — вскоре после выпуска нового iPad mini люди начали жаловаться на странный «желеобразный» эффект на своих экранах при прокрутке любого контента, что многим показалось не очень удобным. В процессе скроллинга кажется, что одна сторона экрана прокручивается с другой скоростью, чем вторая, что создает впечатление, что экран качается. Те, кто надеялся на решение проблемы, вероятно, будут разочарованы ответом Apple, потому что технический гигант официально заявил изданию Ars Technica, что проблема с дрожанием экрана устройства вовсе не проблема. Представитель сообщил изданию, что желеобразный эффект, который видят люди, типичен для ЖК-экранов, поскольку эти дисплеи обновляются строка за строкой.

Таким образом, это нормально, что строки в верхней части дисплея обновляются с другой скоростью, чем строки в нижней части. Однако Ars Technica настаивает на том, что на iPad mini этот эффект гораздо заметнее, чем на других планшетах iPad с ЖК-дисплеем 60 Гц, включая последнюю модель начального уровня, выпущенную вместе с mini. Кроме того, есть видимая линия, разделяющая экран посередине, когда планшет находится в портретном режиме. Еще неизвестно, будет ли Apple что-то делать с этим эффектом прокрутки желе в будущем, учитывая, что люди жалуются на него. На данный момент похоже, что позиция технического гиганта заключается в том, что это нормальное явление для ЖК-экрана, и пользователям просто нужно к нему привыкнуть.
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