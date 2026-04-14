Apple заказала больше камер для iPhone 18 Pro

По данным издания Economic Daily, поставщик оптики Largan Precision отказался выполнять запрос Apple на увеличение объёмов поставок объективов с переменной диафрагмой для линейки iPhone 18 Pro. Компания объяснила отказ тем, что сейчас сосредоточена на развитии технологии Co-Packaged Optics — это решение, при котором оптический трансивер интегрируется прямо в корпус процессора. Такой подход позволяет сократить длину электрических соединений, снизить задержки и уменьшить тепловыделение. Для Apple подобная ситуация выглядит необычной, поскольку её поставщики, как правило, наоборот стараются максимально соответствовать требованиям компании, даже если те оказываются сложными или нестандартными.

При этом сам факт запроса на увеличение поставок говорит о том, что Apple уверена в высоком спросе на будущую линейку iPhone 18. Важно отметить, что Largan выступает лишь вторичным поставщиком таких объективов — основным партнёром остаётся Sunny Optical. Параллельно Apple тестирует важное изменение в дизайне iPhone 18 — перенос системы Face ID под экран. Это должно уменьшить вырез и сделать Dynamic Island компактнее. Но, конечно, если технология не будет готова к началу производства, то компания просто перенесёт это нововведение на следующий год — как делала это неоднократно в прошлом. Да и сама камера с переменной диафрагмой может не выйти, если качество или объёмы производства будут недостаточно впечатляющими для руководства Apple.
