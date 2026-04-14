Apple заказала больше камер для iPhone 18 Pro

При этом сам факт запроса на увеличение поставок говорит о том, что Apple уверена в высоком спросе на будущую линейку iPhone 18. Важно отметить, что Largan выступает лишь вторичным поставщиком таких объективов — основным партнёром остаётся Sunny Optical. Параллельно Apple тестирует важное изменение в дизайне iPhone 18 — перенос системы Face ID под экран. Это должно уменьшить вырез и сделать Dynamic Island компактнее. Но, конечно, если технология не будет готова к началу производства, то компания просто перенесёт это нововведение на следующий год — как делала это неоднократно в прошлом. Да и сама камера с переменной диафрагмой может не выйти, если качество или объёмы производства будут недостаточно впечатляющими для руководства Apple.