Apple заметно обновила прошивку Vision Pro

Сегодня компания Apple анонсировала новые функции доступности для Vision Pro, которые позволят гарнитуре фактически выступать в роли помощника для людей с нарушениями зрения. Эти функции появятся в visionOS позже в этом году и они, по заявлениям производителя, используют основную камеру устройства для увеличения изображения и предоставления описаний окружающей среды с помощью искусственного интеллекта. Новая функция увеличения позволяет масштабировать как реальные, так и виртуальные объекты. В демонстрации Apple показано, как пользователь Vision Pro переходит от увеличенного изображения кулинарной книги к приложению Reminders, которое также увеличено для удобства чтения. Это даёт пользователю свободу рук, чего сложно достичь с аналогичными функциями на смартфоне.

Также обновлённая версия VoiceOver для visionOS сможет описывать окружение, находить объекты, читать документы и выполнять другие задачи, помогая людям с нарушениями зрения ориентироваться в пространстве. Apple также откроет API для разработчиков, позволяя создавать приложения с доступом к камере Vision Pro для целей доступности. Это, например, даст возможность использовать приложения вроде Be My Eyes для получения живой помощи и интерпретации окружающей обстановки без необходимости держать устройство в руках. Несмотря на скромные продажи Vision Pro, эти функции могут сыграть важную роль в будущих носимых устройствах Apple — особенно для людей с ограниченными возможностями.