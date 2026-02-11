Apple заняла 25% рынка активных смартфонов

Apple стала лидером по продажам смартфонов в 2025 году и, согласно новому отчёту, предсказуемо сформировала крупнейшую базу устройств среди всех мировых брендов. Этот показатель учитывает количество смартфонов, которые фактически используются пользователями, принимая во внимание удержание клиентов, лояльность к экосистеме и длительный срок службы устройств. По данным Counterpoint Research и их отчёта Smartphone Installed Base Tracker, в 2025 году каждый четвёртый активный смартфон в мире был iPhone. Apple и Samsung остаются единственными компаниями, входящими в так называемый «клуб 1 миллиарда активных устройств». В 2025 году на эти 2 бренда пришлось 44% всей глобальной активной установленной базы смартфонов. Аналитики отмечают их сильные экосистемы и высокую долгосрочную лояльность пользователей.

Кроме того, по итогам 2025 года Apple добавила больше новых активных устройств, чем 7 следующих по величине производителей вместе взятые. Третье место по количеству активных пользователей смартфонов заняла Xiaomi, за ней расположились Oppo и vivo. Эти компании предлагают широкий ассортимент моделей во всех ценовых сегментах и активно развивают собственные экосистемы. Transsion Group заняла шестую позицию благодаря стремительному росту на рынках Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. В показатели компании входят бренды Tecno, itel и Infinix. А Huawei и Honor замкнули топ-8, причём Honor официально сообщила о более чем 200 миллионах активных устройств.