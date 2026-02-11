Apple заняла 25% рынка активных смартфонов

Apple стала лидером по продажам смартфонов в 2025 году и, согласно новому отчёту, предсказуемо сформировала крупнейшую базу устройств среди всех мировых брендов. Этот показатель учитывает количество смартфонов, которые фактически используются пользователями, принимая во внимание удержание клиентов, лояльность к экосистеме и длительный срок службы устройств. По данным Counterpoint Research и их отчёта Smartphone Installed Base Tracker, в 2025 году каждый четвёртый активный смартфон в мире был iPhone. Apple и Samsung остаются единственными компаниями, входящими в так называемый «клуб 1 миллиарда активных устройств». В 2025 году на эти 2 бренда пришлось 44% всей глобальной активной установленной базы смартфонов. Аналитики отмечают их сильные экосистемы и высокую долгосрочную лояльность пользователей.

Кроме того, по итогам 2025 года Apple добавила больше новых активных устройств, чем 7 следующих по величине производителей вместе взятые. Третье место по количеству активных пользователей смартфонов заняла Xiaomi, за ней расположились Oppo и vivo. Эти компании предлагают широкий ассортимент моделей во всех ценовых сегментах и активно развивают собственные экосистемы. Transsion Group заняла шестую позицию благодаря стремительному росту на рынках Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. В показатели компании входят бренды Tecno, itel и Infinix. А Huawei и Honor замкнули топ-8, причём Honor официально сообщила о более чем 200 миллионах активных устройств.
iPhone 18 Pro получит камеру с переменной диафрагмой и телек…
Похоже, Apple пытается улучшить фокусное расстояние и возможности зума в камерах будущих моделей iPhone 1…
Смартфон HONOR WIN получит защиту от воды …
Компания HONOR раскрыла новые параметры смартфона HONOR WIN, который будет представлен 26 декабря. Итак, …
Apple сохранит низкую цену iPhone 17e…
Главными факторами роста цен на смартфоны сейчас являются чипы NAND- и DRAM-памяти, стоимость которых, по…
Samsung, возможно, откажется от энергоэффективных ядер…
Чтобы задать тенденцию всему рынку, нужно обладать определённой смелостью, и именно это сделала компания …
iQOO Z11 Turbo получит камеру с мощной стабилизацией …
Компания iQOO раскрыла новые подробности о смартфоне Z11 Turbo, который будет представлен в Китае уже 15 …
Honor Magic 8 Pro Air обошел iPhone Air по продажам…
Компания HONOR объявила, что смартфон Magic 8 RSR Porsche Design показал рекордную выручку за всю историю…
OnePlus Turbo 6 получит батарею на 9000 мАч…
Компания OnePlus подтвердила наличие батареи ёмкостью 9000 мАч в смартфонах OnePlus Turbo 6 и Turbo 6 V. …
Смартфон iQOO 15 оценили в 80 тысяч рублей…
Компания iQOO выпустила в российскую продажу смартфон iQOO 15, который оценен в 80 и 90 тысяч рублей за к…
Обзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублейОбзор и тесты Tecno Camon 30S. Выбираем смартфон от 20 тысяч рублей
Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?Обзор смартфона Tecno Spark 40 Pro. Стоит ли покупать недорогой смартфон?
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor