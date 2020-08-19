Apple запускает две новые радиостанции

Apple только что объявила о ребрендинге своей станции Beats 1, а также о запуске двух новых радиостанций.

Beats 1 был запущен вместе с Apple Music и теперь будет известен как Apple Music 1. Новинкой Apple Music станут две новые радиостанции: Apple Music Hits и Apple Music Country.

Apple Music Hits сфокусируется на хитах 80-х, 90-х и 2000-х. Apple Music Country, очевидно, станет праздником кантри и ее культуры.

Подписчики смогут насладиться эксклюзивными шоу таких артистов, как Кэрри Андервуд, Джимми Аллен, Пэт Грин и многих других. Apple также представляет новые команды Siri, такие как «воспроизведение Apple Music 1» или «воспроизведение Apple Music Hits» для быстрого доступа к этим станциям. В настоящее время Apple Music предлагает новым пользователям трехмесячную пробную версию.