Apple запускает обновление с функцией ЭКГ на Watch Series 4

Apple приступила к развертыванию обновления watchOS 5.1.2 для линейки Apple Watch. Новый патч приносит с собой долгожданную электрокардиограмму на новейших устройствах Watch Series 4, а также множество других исправлений и дополнений.

Функция ЭКГ будет использовать встроенные электроды, которые считывают показания с цифровой короны, а также заднего кристалла. Apple Watch также обнаруживает нерегулярный сердечный ритм и предупреждает вас об этом, постоянно мониторя частоту сердечных сокращений в фоновом режиме.

Чтобы записать ЭКГ, пользователям нужно будет открыть приложение на своем Apple Watch и провести пальцем по цифровой короне в течение 30 секунд. Все записи сохраняются на iPhone пользователя внутри приложения «Здоровье», где можно обмениваться PDF-данными измерений с врачами. Устройства старшего поколения получат функцию уведомления о неправильном ритме с помощью встроенного оптического датчика сердца. Оптический датчик будет периодически проверять сердечный ритм пользователя примерно пять раз каждые 65 минут. К сожалению, функция ЭКГ пока доступна только пользователям из США. WatchOS 5.1.2 в настоящее время распространяется на все устройства Apple Watch.