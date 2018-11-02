Apple запускает программу по ремонту своих устаревших устройств

Компания Apple готовит программу Repair Vintage Apple Products Pilot для своих гаджетов, которые ранее считались слишком старыми даже для ремонта. Программа направлена на то, чтобы дать шанс таким устройствам, как iPhone 4S или MacBook Pro 2012 года, быть отремонтированными в официальных сервисных центрах. Хотя Apple оставляет за собой право отказать в ремонте при отсутствии необходимых запасных частей.

На этой неделе Apple с гордостью заявила, что ее новый MacBook Air и Mac mini сделаны из 100% переработанного алюминия. Компания также достигла своей важной цели - полностью использовать возобновляемые источники энергии. Расширяя обычные пять-семь лет обслуживания, гарантируя тем самым, что устройства не окажутся на свалке. Apple планирует внедрять программу поэтапно. Значительный список включает в себя некоторые из самых популярных телефонов и ноутбуков всех времен.