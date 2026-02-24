Apple запустила производство флагманского iPhone 18 Pro

Другой источник сообщает, что массовое производство может начаться уже в июле, а главные изменения ожидаются внутри устройств. Процессоры A20 и A20 Pro должны задать новый уровень производительности и энергоэффективности, поскольку их планируют выпускать по 2 нм техпроцессу TSMC. Фирменный модем C2 с поддержкой 5G, как ожидается, будет отличаться пониженным энергопотреблением, а обновлённый базовый модуль связи обеспечит более стабильное подключение к спутниковым сетям. Обе флагманские модели также неоднократно упоминались в утечках как устройства с поддержкой переменной диафрагмы, причём телеобъектив может получить более широкую апертуру. Но, естественно, это всего лишь слухи, которые пока что проблематично подтвердить или опровергнуть.