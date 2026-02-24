Apple запустила производство флагманского iPhone 18 Pro

Производственные линии для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, по слухам, начали проходить тестирование ещё в декабре, и теперь, в первой половине 2026 года, появилась новая информация о подготовке к возможному сентябрьскому релизу. Сообщается, что Apple движется по намеченному графику — по данным инсайдеров, премиальные модели iPhone 18 уже перешли на стадию пробного производства. При этом существенных внешних отличий по сравнению с iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max ожидать не стоит. Инсайдер из Weibo под ником Fixed-focus digital cameras утверждает, что дизайн останется прежним — смартфоны сохранят выступающий блок камер в формате плато, двухцветное оформление корпуса и алюминиевую рамку.

Другой источник сообщает, что массовое производство может начаться уже в июле, а главные изменения ожидаются внутри устройств. Процессоры A20 и A20 Pro должны задать новый уровень производительности и энергоэффективности, поскольку их планируют выпускать по 2 нм техпроцессу TSMC. Фирменный модем C2 с поддержкой 5G, как ожидается, будет отличаться пониженным энергопотреблением, а обновлённый базовый модуль связи обеспечит более стабильное подключение к спутниковым сетям. Обе флагманские модели также неоднократно упоминались в утечках как устройства с поддержкой переменной диафрагмы, причём телеобъектив может получить более широкую апертуру. Но, естественно, это всего лишь слухи, которые пока что проблематично подтвердить или опровергнуть.