Archos Access 57 бюджетный смартфон 2018 года

Компания Archos представила бюджетный смартфон Archos Access 57 с 5,7-дюймовым экраном с разрешением 480 x 960 пикселей. Сердцем смартфона будет являться Spreadtrum SC9832E с четырехъядерным процессором (1,4 ГГц) и 1 ГБ оперативной памяти.

Поддерживает смартфон 2 SIM-карты и слот для карты памяти. Выпустят смартфон в 2 версиях 8Гб (3G) и 16Гб (4G). Телефон оснащен 8-мегапиксельной камерой на задней панели (с видеозаписью 1080p) и 2-мегапиксельной фронтальной камерой.

Аккумулятор имеет емкость 2400 мАч (15 часов во время разговора и 80 часов в режиме ожидания). Стоимость смартфона будет составлять в районе 95 долларов.