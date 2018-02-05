Archos Core 57S стоит 100 баксов

В сети появилась информация о мобильном телефоне Archos Core 57S, который планируют продавать за 100 долларов. Это достаточно современное решение, которое позволяет вам за минимальные деньги получить все необходимые функции - большой дисплей с соотношением сторон 18:9, неплохую начинку и современный дизайн корпуса. При своей стоимости, гаджет может легко уделать конкурентов по рынку - если вы не хотите покупать продукт исключительно из-за его логотипа и возможностей в плане фотографии, то нет смысла отдавать средства за флагманы топовых брендов. Можно купить этот смартфон и он вас полностью устроит, правда камера здесь не самая лучшая и есть определенные вопросы к тяжелым играм. В остальном - гаджет очень хорош и своих денег стоит более чем. Ждем релиза в России и тогда уже поговорим предметно.