Archos Play Tab для большой компании

Официально представлен планшетный компьютер Archos Play Tab, который делали специально для семейных посиделок или игры в компании друзей. Диагональ дисплея планшета достигает 21,5 дюйма, разрешение составляет при этом 1920 на 1080 точек, так что вы можете с комфортом играть в большой компании и не огорчаться из-за плохой картинки. Планшет поддерживает многозадачность и вы можете играть в «Монополию», например, или запускать любой другой развлекательный контент. Стоимость продукта пока что не называется, но если вы хотите что-то подобное, то стоит присмотреться. Ведь на рынке планшетных компьютеров нет ничего подобного, крупные компании просто не выпускают планшеты со столь большой диагональю. Остается лишь ждать релиза.