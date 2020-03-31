Astro Slide от Planet Computers имеет физическую клавиатуру, 5G, Android и Linux

Согласно странице кампании Indiegogo, Astro Slide - первый телефон 5G с выдвижной физической клавиатурой. Он использует ползунок RockUp, чтобы превратить 6,5-дюймовый смартфон в КПК (Карманный персональный компьютер). Также экран переворачивается, поэтому Astro Slide можно использовать как крошечный ноутбук. Работает под управлением Android 10, но он также будет поддерживать Linux в будущем.

Astro Slide имеет восьмиъядерный чип MediaTek Dimensity 1000, который имеет встроенный 5G, предлагая «вдвое большую производительность по сравнению с другими чипсетами 5G со значительно сниженным энергопотреблением».

Также имеется дисплей с разрешением 2340 x 1080 (395 точек на дюйм), 6 ГБ оперативной памяти, задняя камера на 48 Мп с 5-мегапиксельной передней камерой, имеет слот MicroSD, слот eSIM и два слота nano SIM. Устройство поставляется с 3,5-мм аудиоразъемом - редкость на современных телефонах. Опция мультизагрузки для поддержки Linux появится позже.

Ожидается, что устройства будут представлены на выставке CES в следующем году, а поставки запланированы на март 2021 года.