Astrohaus выпустила уникальную клавиатуру для писателей

Компания Astrohaus, о которой на самом деле многие никогда не слышали, на выставке CES 2025 представила клавиатуру Wordrunner — устройство, которое получило преимущества механических клавиатур с функциями, которые нацелены на повышение продуктивности писателей при создании романов и не только. Модель Wordrunner представляет собой традиционную механическую клавиатуру с рядом функций, ориентированных специально на писателей, так что остальным пользователям она, вероятно, будет не так уж интересна. Среди интересных функций новинки стоит выделить встроенный счётчик слов и таймер для интенсивных коротких периодов работы. Идея состоит в том, чтобы интегрировать инструменты продуктивности прямо в устройство — это позволяет обойтись без сторонних приложений для написания текста и сосредоточиться исключительно на процессе создания книги или рассказа.

Авторы продукта рассказали, что современные писатели используют клавиатуры больше, чем кто-либо другой, но для них до сих пор не было создано профессиональных инструментов. Они отмечают, что для геймеров, например, существует целая индустрия, разрабатывающая специализированные устройства, тогда как писателям приходилось довольствоваться универсальными клавиатурами и программным обеспечением для отслеживания своей работы. С новой клавиатурой эту проблему исправили, хотя даже стоимость пока что никто не называет. Видимо, боятся спугнуть потенциальных покупателей.