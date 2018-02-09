Asus ZenFone 5 на рендерах

Ранее в сети обсуждали тот момент, что компания Asus должна принять меры и изменить свой мобильный отдел для того, чтобы получать прибыль на достаточном уровне. То есть, если компания сделает крутой флагман, то его можно будет продавать хорошо и мобильный сегмент компании выйдет из убытков. Если нет, то компания просто закрой мобильное подразделение и будет продавать то, что у нее хорошо получается делать. Вот в сети появилась информация о мобильном телефоне Asus ZenFone 5 и он выглядит достаточно круто, чтобы показать конкурентам их место в списке. Нам обещают крутой дисплей с диагональю 5,7 дюймов и разрешением 2880 на 1440 точек, который удивит даже самых заядлых пользователей. Помимо этого, у гаджета очень крутой дизайн и достаточно привлекательное железо. Посмотрим что будет после анонса.