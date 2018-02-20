Asus Zenfone 5 скопировал iPhone X

Смартфон Asus Zenfone 5 попал на фотографии и разочаровал пользователей. Дело в том, что фанаты продукта ждали чего-то совершенно нового, интересного и увлекательного, а нам дают смартфон с бровью сверху, которая точно скопирована с iPhone X, тогда как многие критиковали эту фишку. Зачем производитель берет от устройства самое плохое? Я не встречал человека, который бы сказал, что это хорошее решение и оно ему нравится, даже владельцы яблочного флагмана жалуются. Теперь такая фишка будет у Asus Zenfone 5, который, как мне кажется, не является приоритетным для покупателей. И эта деталь может оттолкнуть покупателей от данной модели, которая должна стать для компании главным козырем на рынке в этом году. Если вы согласны с этим мнением - сообщите в комментариях, нам интересно что вы думаете по поводу этой брови сверху.