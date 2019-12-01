Asus анонсировала ROG Strix PCIe Riser Cable

Asus выпустила новый продукт, который поможет устанавливать видеокарты вертикально с помощью кабеля ROG Strix Riser. Asus ROG Strix PCIe Riser включает толстую опорную пластину с усиленным металлическим слотом PCIe X16 для дополнительной прочности.

Ленточный кабель в Asus ROG Strix PCIe Riser обеспечивает эффективность и стабильность передачи данных, а также простое управление кабелями. ROG Strix PCIe Riser Cable не имеет RGB подсветки.

Тонкая, плоская и складная конструкция с включенным экранированием от электромагнитных помех предотвращает от помех и снижения производительности. Общая длина кабеля ROG Strix Riser составляет 240 мм.