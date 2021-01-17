Asus и MSI отметили рост продаж игровых ноутбуков в 2020 году

ASUS и MSI продемонстрировали высокие продажи своих игровых ноутбуков в 2020 году. Производители ноутбуков отметили рекордно высокие поставки своих высококлассных игровых ноутбуков за 2020 год.

Поставки игровых ноутбуков обеих компаний увеличились как минимум на 20% по сравнению с 2019 годом. Это также стало первым случаем, когда любая компания увидела, что поставки превысили 200 миллионов единиц.

Поставки ПК и ноутбуков выросли, несмотря на вспышку вируса, из-за растущей популярности работы из дома и удаленных рабочих ситуаций. Пандемия также привела к усилению конкуренции на рынке игровых ноутбуков. Ожидается, что в первой половине этого года также произойдет рост производительности, особенно с запуском графических процессоров NVIDIA серии RTX 30 для ноутбуков и новых ноутбуков. Ожидается, что в первом квартале 2021 года рынок может увидеть самые высокие показатели.