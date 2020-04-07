Компания Asus обновила линейки видеокарт ROG Strix, TUF Gaming и Phoenix, добавив видеокарту Nvidia GeForce GTX 1650.

С помощью обновленной видеокарты GeForce GTX 1650, пользователи смогут играть современные на разрешении Full HD с высокими настройками. Так как новая линейка видеокарт GeForce GTX 1650 оснастили видеопамятью GDDR6, которая дает 50% прирост в пропускной способности.

Asus Phoenix GeForce GTX 1650 позиционируют как решение для компактных сборок PC. Тепло отводится по трубкам DirectCU II, которые перенаправляют его на радиатор, охлаждаемый двумя большими вентиляторами.

Видеокарта Asus TUF Gaming GeForce GTX 1650 GDDR6 получила стандартную систему охлаждения.

Основание видеокарты Asus TUF Gaming GeForce GTX 1650 получила жесткую пластину, которая предотвратит перегибы платы, а вентиляторы защищены по стандарту IP5X.