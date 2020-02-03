Asus обновила систему охлаждения для RX 5700 TUF Gaming

Предыдущая система охлаждения для серии видеокарты RX 5700 TUF Gaming справлялась с охлаждением графического ядра, но пользователи заметили, что критические области видеокарты перегреваются, это зона VRAM, температура которого достигала 88 градусов.

Компания Asus приняла меры по устранению проблемы. Они выпустили обновленную версию системы охлаждения. Был полностью изменен радиатор и добавлен новый вентилятор Axial Tech. Новая конструкция радиатора обеспечивает лучший контакт с критическими зонами печатной платы.

Тепловые характеристики видеокарты остались прежними. Стоимость обновленной версии останется такой же, что и оригинальной RX 5700 TUF Gaming.