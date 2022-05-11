Asus выпустила Vivobook Pro 14X OLED

Asus представила ноутбук Vivobook Pro 14X OLED. Ноутбук оснащен впечатляющим 14,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,8K и частотой 120 Гц. Он оснащен процессором Intel Core i9-12900H 12-го поколения в сочетании с 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью до 1 ТБ. Устройство, скорее всего, поступит в продажу в третьем квартале 2022 года.

Vivobook Pro 14X OLED станет последним дополнением к серии Vivobook pro. Ноутбук оснащен высококлассными функциями и призван конкурировать с премиальными предложениями HP и Apple. Дизайн и внешний вид ноутбука отличаются от других ноутбуков этой серии. Он поставляется с цельнометаллическим корпусом и имеет уникальный дизайн логотипа на задней панели.

Изюминкой ноутбука является 14,5-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2,8K и частотой 120 Гц. Дисплей имеет время отклика 0,2 мс и способен обеспечить наилучшие цвета и качество для любого контента, будь то игры, развлечения или работа. Панель имеет пиковую яркость до 600 нит, коэффициент контрастности 1 000 000:1 и 100% охват цветовой гаммы DCI-P3. Vivobook Pro 14X OLED поставляется с новой клавиатурой ErgoSense с шагом клавиш 19,05 мм, ходом клавиш 1,4 мм и тарелкой с крышкой 0,2 мм. Трекпад большой и оснащен виртуальным поворотным регулятором Asus.

Ноутбук может быть сконфигурирован либо с Core i7-12700H 12-го поколения, либо с Core i9-12900H 12-го поколения. Он поставляется с до 32 ГБ памяти LPDDR5 и до 1 ТБ PCIe Gen 4 NVMe SSD. Кроме того, Vivobook Pro 14X OLED поставляется с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. В ноутбуке есть все необходимые порты ввода/вывода: HDMI® 2.1 для подключения монитора 4K 120 Гц / 8K 60 Гц, порт USB 3.2 Gen 1 Type-A, два порта USB 2.0 Type-A и порт ThunderboltTM 4 USB-C для быстрой зарядки. Также имеется высокоскоростной кард-ридер microSD, обеспечивающий быстрый обмен данными со скоростью до 50 МБ/с. Ноутбук питается от батареи емкостью 70 Втч, которую можно зарядить на 50% всего за 30 минут.