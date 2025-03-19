Atari представила умные часы 2600 My Play Watch

Сегодня компания Atari выпустила новые умные часы, которые делают ставку на развлечение, а не на функциональность. Их интерфейс можно кастомизировать, добавляя ретро-оформление и звуковые эффекты в стиле Atari 2600, однако главной фишкой устройства является возможность играть в Centipede, Pong, Super Breakout и Missile Command. Управление осуществляется через сенсорный экран или колёсико, которое используется в качестве контроллера. Вместо того, чтобы конкурировать с Apple Watch, часы Atari 2600 My Play Watch нацелены на геймеров, ностальгирующих по классическим консолям и готовых потратить 80 долларов на стилизованный фитнес-трекер. Уже сейчас можно оформить предзаказ в онлайн-магазине Atari, а первые поставки ожидаются к 10 июня 2025 года.

Если устройство кажется знакомым, то это не случайно — оно основано на модели Space Invaders My Play Watch, представленной в сентябре прошлого года на Kickstarter. Возможности этих гаджетов схожи — есть сменные циферблаты, а также функции фитнес-трекера, включая шагомер, подсчёт сожжённых калорий и мониторинг сердечного ритма. При этом в Atari 2600 My Play Watch по-прежнему нет Bluetooth или Wi-Fi, поэтому часы не будут уведомлять о входящих сообщениях и не позволят загружать новые приложения или игры. Также часы получили более массивный металлический корпус и дополнительную кнопку под колёсиком управления, так что фанатам бренда такая новинка вполне может зайти. Тем более цена разумная.
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