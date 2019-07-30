Audio-Technica ATH-ANC500BT и его характеристика

Удобство посадки и отсутствие утомляемости при продолжительном ношении обеспечивают амбушюры с эффектом памяти, которые не только подстраиваются под анатомическое строение органов слуха и головы пользователя, но и дополнительно способствуют отсечению окружающих звуков. Чашки ATH-ANC500BT оснащены складным механизмом, что позволяет удобно их хранить и перевозить.Встроенная система активного шумоподавления разработана с учетом максимальной эффективности как с позиции звука, так и с позиции энергоэффективности. Время работы наушников с активированной функцией шумоподавления составляет до 20 часов.Полноразмерные ATH-ANC500BT предусматривают сразу два варианта подключения к источнику звука: беспроводной — по Bluetooth, проводной — с помощью комплектного 1,2-метрового кабеля со штекером формата 3,5 мм. За детализацию и равномерность воспроизводимой музыки отвечают 40-мм драйвера.Помимо моментальной синхронизации с источником звука и больших 40-миллиметровых драйверов, примечательна внушительной автономностью. С активной функцией шумоподавления наушники способны проработать до 20 часов.Стоимость новинки составит 6800 тысяч рублей.