Австралийская компания Zergotech представила эргономичную клавиатуру Freedom.

Клавиатура разработана совместно с дизайнерской студией Boost Design и смогла завоевать награду Red Dot в области дизайна продукта.

Клавиатура оснащена запатентованными упорами для запястий, для снижения усталости при вводе текста. Встроенный модуль KEYKORTEX позволяет настраивать клавиши с помощью макросов.

Zergotech Freedom позволяет настроить угол наклона клавиатуры. Компания использовала переключатели Kailh Box.

Эргономичная клавиатура Zergotech Freedom продается по цене 339 долларов. Я думаю на Российском рынке не стоит ждать данную клавиатуру.