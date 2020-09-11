Авторы GMK NucBox выпустили 14-дюймовый сенсорный 4K-дисплей

Недавно компания GMK успешно выпустила на Indiegogo мини-ПК GMK NucBox, а вместе с ним был представлен 13,3-дюймовый монитор с разрешением 4K и ценой в 269 долларов. Сегодня разработчики объявили, что диагональ монитора увеличена до 14 дюймов, а также добавлена возможность сенсорного ввода. Утверждается, что перед нами самый тонкий 14-дюймовый сенсорный 4K-дисплей. Его толщина равна 5 мм. Экран характеризуется IPS-матрицей с разрешением 3840:2160 пикселей, распознаванием до 10 нажатий одновременно, поддержкой HDR, 100% охватом цветового пространства sRGB, яркостью 350 кд/м2, углом обзора 178°, складной подставкой, массой 780 г, двумя симметричными разъемами USB-C, одним интерфейсом HDMI, MicroUSB и 3,5 мм для наушников.