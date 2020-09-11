Авторы GMK NucBox выпустили 14-дюймовый сенсорный 4K-дисплей

Недавно компания GMK успешно выпустила на Indiegogo мини-ПК GMK NucBox, а вместе с ним был представлен 13,3-дюймовый монитор с разрешением 4K и ценой в 269 долларов. Сегодня разработчики объявили, что диагональ монитора увеличена до 14 дюймов, а также добавлена возможность сенсорного ввода. Утверждается, что перед нами самый тонкий 14-дюймовый сенсорный 4K-дисплей. Его толщина равна 5 мм. Экран характеризуется IPS-матрицей с разрешением 3840:2160 пикселей, распознаванием до 10 нажатий одновременно, поддержкой HDR, 100% охватом цветового пространства sRGB, яркостью 350 кд/м2, углом обзора 178°, складной подставкой, массой 780 г, двумя симметричными разъемами USB-C, одним интерфейсом HDMI, MicroUSB и 3,5 мм для наушников.

Комментарии и отзывы
Обзоры:
Лучшая СЖО для процессора. NZXT Kraken X72Лучшая СЖО для процессора. NZXT Kraken X72
Обзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждениеОбзор be quiet! SHADOW ROCK 3. Тихое и эффективное охлаждение
Обзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P). Вентиляторы с подсветкойОбзор DEEPCOOL MF120 GT (DP-GS-F12-AR-MF120GT-3P). Вентиляторы с подсветкой
Новости:
EKWB представила белую версию вентиляторов Vardar EVO 120ER D-RGB

EKWB представила белую версию вентиляторов Vardar EVO 120ER D-RGB. Конструкция вентилятора выполнена в бе...
Jonsbo представила 140 мм вентилятор FR140S для корпуса

Китайский бренд Jonsbo представила 140 мм вентилятор FR140S для компьютерного корпуса. Новый вентилятор о...
Cooler Master MasterLiquid AIO CLC с эффектом бесконечности выпущен в Китае

Компания Cooler Master известна своими продуктами для охлаждения компьютерной системы. Cooler Master обно...
Обзор Patriot Memory P210S256G25 256 GB. Недорогой твердотельный дискОбзор Patriot Memory P210S256G25 256 GB. Недорогой твердотельный диск
Лучший проектор. Epson EH-TW650Лучший проектор. Epson EH-TW650
Обзор Razer Ornata V2 (RZ03-03380700-R3R1). Игровая клавиатура с гибридными переключателямиОбзор Razer Ornata V2 (RZ03-03380700-R3R1). Игровая клавиатура с гибридными переключателями
Обзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратораОбзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратора
Лучший вентилятор. Xiaomi Lexiu SS4Лучший вентилятор. Xiaomi Lexiu SS4
Tesla делает умные часы...
Tesla делает умные часыКомпания Tesla показала, что умеет делать умные электрокары и умеет их продавать, что самое главное, ведь...
В PUBG стартовал новый восьмой сезон...
В PUBG стартовал новый восьмой сезонРазработчики PUBG рады сообщить о том, что игра достигла 70 миллионов проданных копий и решила отпразднов...
Xiaomi показала упаковку смартфона Redmi...
Xiaomi показала упаковку смартфона RedmiКомпания Xiaomi опубликовала фото упаковки юбилейного смартфона Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, ...
Samsung тестирует новый смартфон Galaxy ...
Samsung тестирует новый смартфон Galaxy Samsung работает над смартфоном Galaxy M31s. Galaxy M31s недавно был замечен в тестах Geekbench и это дал...
Xiaomi Mi 10 Ultra слили в сеть...
Xiaomi Mi 10 Ultra слили в сетьКрупным производителям смартфонов достаточно тяжело привлекать внимание к своим новинкам, так как уже мощ...
Представлена камера Canon EOS R5 за 3900...
Представлена камера Canon EOS R5 за 3900Компания Canon представила полнокадровую беззеркальную фотокамеру EOS R5, которая может похвастаться возм...
Монитор BenQ DesignVue PD2705Q в 33 тыся...
Монитор BenQ DesignVue PD2705Q в 33 тысяКомпания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью DesignVue PD2705Q, которая получила 27-дюймовую IPS...
Viotek анонсировала игровой монитор с ра...
Viotek анонсировала игровой монитор с раКомпания Viotek объявила об анонсе игрового монитора с разрешением 4K Viotek GFI27QXA. Монитор обладает м...
Представлены обновленные рабочие станции...
Представлены обновленные рабочие станцииСегодня компания Lenovo пополнила ассортимент рабочих станций ThinkPad обновленными моделями серий P и X1...
Зачем Samsung Galaxy S20+ Plus чехол...
Зачем Samsung Galaxy S20+ Plus чехолДостаточно часто пользователи, купившие смартфон флагманского уровня, задают вопрос о том, зачем ...
Ноутбуки ASUS TUF Gaming созданы для гей...
Ноутбуки ASUS TUF Gaming созданы для гейНовая линейка ноутбуков TUF от Asus ориентирована на обычных геймеров, которые обеспечивают высокую произ...
Samsung Galaxy M31s готовят к релизу...
Samsung Galaxy M31s готовят к релизуКомпания Samsung пошла по довольно простому и проверенному пути, когда один успешный релиз просто дорабат...
Обзор Pantum P2207. Компактный принтер с низкой ценой печати Обзор Pantum P2207. Компактный принтер с низкой ценой печати
Обзор Ajax. Беспроводная система безопасностиОбзор Ajax. Беспроводная система безопасности
Обзор Samsung MW5000T. Стильная микроволновая печь с грилем Обзор Samsung MW5000T. Стильная микроволновая печь с грилем
Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантиейОбзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантией
Обзор Philips SpeedPro Max Aqua (Philips XC8147/01). Вертикальный беспроводной пылесосОбзор Philips SpeedPro Max Aqua (Philips XC8147/01). Вертикальный беспроводной пылесос
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor