BIOSTAR представляет видеокарту Radeon RX 6600

Компания BIOSTAR, ведущий производитель материнских плат, видеокарт и устройств хранения данных, анонсировала новую видеокарту BIOSTAR AMD Radeon RX 6600. Новая видеокарта BIOSTAR AMD Radeon RX 6600, построенная на революционной игровой архитектуре AMD RDNA 2, предлагает 8 ГБ памяти GDDR6 на 128-битной шине, 32 МБ высокопроизводительного кэша AMD Infinity и поддержку высокоскоростной шины PCI Express 4.0. Новая видеокарта BIOSTAR AMD Radeon RX 6600, оптимизированная для обеспечения производительности, энергоэффективности и долговечности, обеспечивает высокую частоту кадров в играх 1080p.

Видеокарта BIOSTAR AMD Radeon RX 6600 предлагает 28 вычислительных блоков с частотой игровой тактовой частоты 2044 МГц и тактовой частотой до 2491 МГц, что обеспечивает невероятные игровые возможности 1080p без лишних усилий. Кроме того, поддержка DisplayPort 1.4 с DSC и HDMI 2.1 VRR обеспечивает четкое и яркое видео на выходе.
Комментарии и отзывы BIOSTAR Radeon RX 6600
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