Видеокарты NVIDIA подорожали на 20-40%

Хотя NVIDIA по-прежнему указывает рекомендованные цены для видеокарт серии RTX 50, на практике за большинство моделей сейчас приходится платить значительно больше из-за очередного подорожания. Цены на видеокарты NVIDIA постепенно росли на протяжении последних нескольких месяцев, поэтому модели серии RTX 50 уже давно продаются заметно выше, чем то, что рекомендует NVIDIA. Более того, недавно компания снова повысила цены, после чего некоторые производители и продавцы увеличили стоимость видеокарт RTX 50 еще на 20–40%. И если вы задавались вопросом, отразилось ли это повышение на реальном рынке, ответ однозначный — да.

Издание Tom’s Hardware провело анализ, отслеживая цены каждой модели видеокарт в США. Ещё в июне средняя медианная стоимость уже заметно превышала рекомендованные цены, однако всего за два месяца ситуация изменилась настолько сильно, что новые показатели оказались неожиданными. Согласно данным продаж, даже самая дешёвая видеокарта серии RTX 50 теперь стоит более 300 долларов, хотя на старте её рекомендованная цена составляла 249 долларов. Особенно сильно подорожали видеокарты среднего класса. Медианная цена RTX 5070 Ti за этот период практически не изменилась, однако RTX 5060, RTX 5060 Ti и RTX 5070 продемонстрировали серьёзный рост. Наиболее заметно подорожала RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти — её медианная цена достигла 139% от июньского уровня. И снижения цены в обозримом будущем не предвидится, к огромному сожалению.
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