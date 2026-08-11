Видеокарты NVIDIA подорожали на 20-40%

Издание Tom’s Hardware провело анализ, отслеживая цены каждой модели видеокарт в США. Ещё в июне средняя медианная стоимость уже заметно превышала рекомендованные цены, однако всего за два месяца ситуация изменилась настолько сильно, что новые показатели оказались неожиданными. Согласно данным продаж, даже самая дешёвая видеокарта серии RTX 50 теперь стоит более 300 долларов, хотя на старте её рекомендованная цена составляла 249 долларов. Особенно сильно подорожали видеокарты среднего класса. Медианная цена RTX 5070 Ti за этот период практически не изменилась, однако RTX 5060, RTX 5060 Ti и RTX 5070 продемонстрировали серьёзный рост. Наиболее заметно подорожала RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти — её медианная цена достигла 139% от июньского уровня. И снижения цены в обозримом будущем не предвидится, к огромному сожалению.