BLUBOO D5 PRO можно брать по предзаказу

В сети официально сравнили мобильный телефон BLUBOO D5 PRO с Xiaomi Mi Mix 2 и оказалось, что устройства примерно равны по своим характеристикам. У них одинаковое соотношение сторон дисплея (18:9), отличная картинка и производительность на высоте. Да, конечно, у топового устройства Xiaomi более высокое разрешение дисплея, но и стоимость у него гораздо выше. В этом плане D5 PRO выигрывает по всем фронтам, он даже снимает на улице при хорошем освещении неплохо. Главное преимущество данного продукта в его стоимости — во время акции вы можете купить его за 99 долларов, после ее окончания стоимость поднимется до 129 долларов. Если вы давно хотели себе крутой смартфон, то пришло время посмотреть на этот девайс — он вас полностью устроит и сэкономит приличную сумму денег. Обязательно посмотрите на промо-страницу.