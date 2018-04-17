BLUBOO S3 готов к продаже

Стартовали официальные продажи мобильного телефона BLUBOO S3, который может и не взорвет рынок, но точно станет одним из самых интересных устройств на рынке. Дело в том, что на момент старта продаж у вас есть возможность сэкономить 50 долларов — всего за 149 баксов вы можете купить крутой продукт с отличным дисплеем и начинкой. Главное преимущество смартфона, как заявляет производитель, заключается в его батарее — 8500 мАч это вам не шуточки. Вы можете спокойно целый день работать с мобильным телефоном и получать от этого максимум положительных эмоций. Играть в игры, смотреть фильмы и читать книги теперь будет еще приятнее. Правда, стоит обязательно успеть на акцию — тогда продукт будет еще более привлекательным, да и на сэкономленные 50 долларов можно много чего купить. Чехол, например, или батарею.