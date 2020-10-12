BMAX MaxBook Y13 Pro на базе Intel Core m5

Ноутбук очень похож на ноутбуки серии Lenovo YogaBook. BMAX MaxBook Y13 Pro поставляется в ультра-тонкий 2-в-1 360-градусный конвертируемой конструкции. Компания сообщает, что у него есть шесть различных режимов использования: планшет, портативный компьютер, планшет для рисования, ноутбук, подставка и палатка.
Ноутбук, изготовленный из алюминиевого сплава, имеет толщину всего 14,7 мм и весит 1,2 кг. Согласно спецификациям, устройство оснащено 13,3-дюймовым дисплеем Full HD IPS с разрешением экрана 1920 x 1080 пикселей.
Под капотом ноутбука работает процессор Intel Core m5-6Y54 с тактовой частотой 2,7 ГГц. Чипсет, основанный на 14-нм техпроцессе, поддерживает интеллектуальную кэш-память объемом 4 МБ. Графическая часть устройства обрабатывается Intel HD Graphics 515 с максимальной тактовой частотой 900 МГц. Ноутбук имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Также есть слот M2 для добавления дополнительного хранилища M.2 SATA SSD на устройство.