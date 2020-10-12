BMAX MaxBook Y13 Pro на базе Intel Core m5

BMAX - это китайская компания, занимающаяся производством вычислительной техники, выпустила на домашний рынок новый ноутбук, получивший название BMAX MaxBook Y13 Pro.

Ноутбук очень похож на ноутбуки серии Lenovo YogaBook. BMAX MaxBook Y13 Pro поставляется в ультра-тонкий 2-в-1 360-градусный конвертируемой конструкции. Компания сообщает, что у него есть шесть различных режимов использования: планшет, портативный компьютер, планшет для рисования, ноутбук, подставка и палатка.

Ноутбук, изготовленный из алюминиевого сплава, имеет толщину всего 14,7 мм и весит 1,2 кг. Согласно спецификациям, устройство оснащено 13,3-дюймовым дисплеем Full HD IPS с разрешением экрана 1920 x 1080 пикселей.

Под капотом ноутбука работает процессор Intel Core m5-6Y54 с тактовой частотой 2,7 ГГц. Чипсет, основанный на 14-нм техпроцессе, поддерживает интеллектуальную кэш-память объемом 4 МБ. Графическая часть устройства обрабатывается Intel HD Graphics 515 с максимальной тактовой частотой 900 МГц. Ноутбук имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Также есть слот M2 для добавления дополнительного хранилища M.2 SATA SSD на устройство.
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