BOE не справляется с поставками дисплеев для iPhone 14

После многих лет борьбы за то, чтобы избежать почти монополии Samsung на поставку OLED-дисплеев для своих iPhone, Apple готова бороться еще активнее. Как только компания подумала, что ее второй альтернативный поставщик дисплеев для iPhone, BOE, готов достичь 20-процентной доли в своей цепочке поставок экранов, тем самым сократив долю дорогих панелей Samsung и LG до 60 % и 20 % соответственно, теперь приходит официальная информация о том, что не может. Обвиняя нехватку чипов, BOE, по-видимому, сообщил, что не может поставить 40 миллионов панелей, необходимых для того, чтобы стать 20-процентным поставщиком Apple в этом году. Драйверы дисплея LX Semicon (ранее Silicon Works), которые нужны BOE для упаковки дисплеев iPhone 13 и, возможно, дисплеев iPhone 14, находятся на стадии ограничения поставок в этом месяце и в следующем, сообщают отраслевые инсайдеры Elec.

По-видимому, просто не хватает чипов, чтобы предоставить как BOE, так и LG необходимое количество драйверов дисплея для iPhone, которое они заказали, и теперь приоритет LX Semicon будет направлен на обеспечение производства OLED-дисплеев LG для iPhone в первую очередь. Если сбои в цепочке поставок BOE сохранятся как в феврале, так и в марте, он вряд ли сможет достичь 10% доли производства OLED-дисплеев Apple для iPhone, не говоря уже о запланированных 20%. В настоящее время BOE поставляет панели с частотой 60 Гц для iPhone 13 и возлагала большие надежды на получение большего количества заказов от Apple, поскольку уже отточила свои навыки, несмотря на то, что Samsung, как сообщается, планирует подать на нее в суд за нарушение патентных прав на технологию производства OLED-дисплеев.
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