BOE выпустит больше гибких дисплеев

2019-11-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - BOE; [77]
Компания BOE, о которой мало кто слышал, но которая при этом является крупнейшим производителем дисплеев в мире, по итогам финансового года сообщила, что в следующем году количество выпущенных гибких OLED дисплеев будет увеличен ровно вдвое. Это позволит удовлетворить запросы потенциальных покупателей таких дисплеев, ведь на текущий момент желающих много, но объемы партий не позволяют продавать их по адекватной стоимости. С увеличением объемов производства стоимость на конечный продукт будет снижена, объемы продаж увеличатся, а значит и смартфонов с новыми дисплеями будет гораздо больше. Пока что ждем информации по этому поводу и ждем все новых и новых смартфонов со складными дисплеями. Это будущее рынка смартфонов.


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