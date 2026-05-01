Представлен смартфон Volla Phone Plinius со съемной АКБ

Немецкая компания Volla пополнила ассортимент смартфонов моделями Phone Plinius и Plinius Plus, одной из особенностей которых стал съемный аккумулятор ёмкостью 5300 мАч. Новинки также оснащаются 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, сканером отпечатков пальцев, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, поддержкой 30-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, усиленным корпусом, 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615, 64-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, а также фирменной прошивкой Volla OS на базе операционной системы Android, но без сервисов Google. Старшая версия отличается наличием контактов pogo для аксессуаров. Volla Phone Plinius оценен в 600 евро за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а Plinius Plus – 700 евро за вариант с 12/256 ГБ памяти.