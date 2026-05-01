Представлен смартфон Volla Phone Plinius со съемной АКБ

Немецкая компания Volla пополнила ассортимент смартфонов моделями Phone Plinius и Plinius Plus, одной из особенностей которых стал съемный аккумулятор ёмкостью 5300 мАч. Новинки также оснащаются 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, сканером отпечатков пальцев, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, поддержкой 30-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, усиленным корпусом, 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 7300 с тактовой частотой до 2,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G615, 64-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, а также фирменной прошивкой Volla OS на базе операционной системы Android, но без сервисов Google. Старшая версия отличается наличием контактов pogo для аксессуаров. Volla Phone Plinius оценен в 600 евро за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а Plinius Plus – 700 евро за вариант с 12/256 ГБ памяти.

OPPO Find X10 Pro получит две 200-Мп камеры …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о флагманском смартфоне OPPO F…
Смартфон RedMagic 11S Pro готов к выходу …
В базе данных тайского сертификационного ведомства NBTC обнаружилось упоминание игрового смартфона RedMag…
Официально: TECNO POVA Curve 2 5G готов к выходу…
Компания TECNO объявила, что 13 февраля в Индии будет представлен смартфон POVA Curve 2 5G. Судя по ренде…
Обзор Huawei Mate X7: складно сложенный смартфон-книжка…
Huawei Mate X7 — уже шестое поколение складных смартфонов-книжек бренда. В этот раз компания отказалась о…
Huawei Enjoy 90 Pro Max продается лучше iPhone 17…
Компания Huawei отчиталась об успехах смартфона Enjoy 90 Pro Max, который появился в продаже в конце прош…
Realme P4 Power появился в российской продаже …
Компания Realme дала старт российским продажам смартфона Realme P4 Power, который оценен в 32 и 35 тысяч …
Смартфон POCO C81 Pro оценили в 100 долларов …
Компания Xiaomi объявила о выпуске смартфона POCO C81 Pro, который оценен на глобальном рынке в 100, 110 …
Официально: Infinix GT 50 Pro готов к выходу …
Компания Infinix объявила, что официальная презентация смартфона GT 50 Pro состоится 24 апреля. Производи…
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
