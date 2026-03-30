Samsung Galaxy S26 Enterprise Edition засветился в сети

Как известно, поколение Samsung Galaxy S26 стало первым в истории серии, в котором каждая модель получила базовую конфигурацию памяти с 256 ГБ. Предыдущие поколения Galaxy S23, S24 и S25 имели 128 ГБ в базовой версии. Оказалось, что в мире существует Galaxy S26 с 128 ГБ встроенной памяти и зовется он Enterprise Edition. Это корпоративная версия, которая отличается от стандартных моделей только предустановленным ПО для IT-отделов компаний. Цена такой версии флагмана на сайте британского ИТ-поставщика BigFoot составляет 660 фунтов стерлингов. Для сравнения, вариант на 256 ГБ стоит в Великобритании 900 фунтов стерлингов.

Напомним, что смартфон оснащается фирменным 2-нанометровым процессором Exynos 2600, 6,3-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-дисплеем с разрешением Full HD+ и адаптивной кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратное оптическое приближение), фронтальной камерой разрешением 12 Мп, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч, поддержкой 25-Вт быстрой проводной зарядки, поддержкой беспроводной зарядки и защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.