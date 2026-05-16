Глобальная версия Redmi Turbo 5 готова к выход

Напомним, что REDMI Turbo 5 характеризуется 4-нанометровой платформой MediaTek Dimensity 8500-Ultra c максимальной частотой 3,4 ГГц и графикой Mali-G720 MP8, 3D-системой охлаждения с циркуляционным насосом, быстрой оперативной памятью LPDDR5X Ultra, флеш-памятью UFS 4.1, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 3500 нит и кадровой частотой до 120 Гц, фронтальной камерой на 20 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), АКБ ёмкостью 7560 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 27-Вт обратной проводной зарядок, металлической рамой и стеклянной тыльной панелью, защитой от воды и пыли в по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K, двойными динамиками и поддержкой Wi-Fi 6.