Представлен флагманский смартфон HUAWEI Pura 90

Компания Huawei представила базовый флагманский смартфон Pura 90, который обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 690 долларов за конфигурацию с 12/256 ГБ памяти. Новинку также оснастили 6,8-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2856:1320 точек, адаптивной кадровой частотой LTPO от 1 до 120 Гц и защитным стеклом Kunlun, фирменной однокристальной системой Kirin 9010S, предустановленной ОС HarmonyOS 6.1, 12 или 16 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, фронтальной камерой на 50 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 12,5 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив с 3,7-кратным оптическим зумом и OIS), батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 5-Вт обратной проводной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также корпусом толщиной 7 мм и массой 210 граммов.