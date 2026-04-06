Официально: REDMI A7 Pro 5G готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что смартфон REDMI A7 Pro 5G будет представлен 13 апреля в Индии. Ранее на международном рынке был выпущен смартфон REDMI A7 Pro с поддержкой сотовых сетей 4G. Производитель подтвердил наличие аккумулятора ёмкостью 6300 мАч, сдвоенной тыльной камеры с модулем разрешением 32 Мп, экрана с повышенной кадровой частотой и предустановленной операционной системы HyperOS 3.

Напомним, что Redmi A7 Pro 4G имеет в своем оснащении 6,9-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1600:720 точек, частотой обновления до 120 Гц и яркостью 800 нит, 12-нанометровый процессор UNISOC T7250, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 64 или 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, основную камеру на 13 Мп, фронтальную камеру разрешением 8 Мп и батарею ёмкостью 6000 мАч.